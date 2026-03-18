Come sta Marco Giallini dopo l' incidente sul set di Rocco Schiavone 7

Dopo l'incidente avvenuto sul set della settima stagione della serie Rai, l’attore Marco Giallini è stato sottoposto a controlli medici. La produzione ha confermato che si tratta di un episodio che ha richiesto assistenza sanitaria, senza però fornire dettagli sulle condizioni attuali dell’attore. La registrazione della serie è stata temporaneamente sospesa in attesa di aggiornamenti.

Dopo l'improvviso incidente avvenuto sul set della settima stagione della serie Rai, l'attore sembra si stia riprendendo ma intanto sono emersi maggiori dettagli sulla dinamica della caduta sul set Nella giornata di ieri, un incidente sul set aostano di Rocco Schiavone, dove erano in corso le riprese della settima stagione, ha causato un infortunio a Marco Giallini, la star principale della serie. Dopo un ricovero immediato in ospedale, l'attore pare si stia lentamente riprendendo, ma nelle ultime ore sono emersi maggiori dettagli riguardo la caduta sul set. La dinamica dell'incidente di Marco Giallini In un primo momento, il Corriere della Sera aveva parlato di un banale inciampo: intorno alle 8:15, l'attore sarebbe uscito dall'Hotel Duca d'Aosta per prendere un caffè con un amico e, attraversando Piazza Chanoux, sarebbe caduto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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