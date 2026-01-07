Sassuolo Juve Marco Baridon a caldissimo | Quella preoccupazione di Spalletti che non si è verificata Miglior partita di David voglio dire una cosa su Miretti – VIDEO

Dopo la partita tra Sassuolo e Juventus, Marco Baridon analizza gli aspetti principali dell'incontro, mettendo in luce le prestazioni di alcuni giocatori e le parole di Spalletti. Nel suo commento, sottolinea come alcune preoccupazioni del tecnico siano risultate infondate e si concentra sui miglioramenti di David e sull'apporto di Miretti. Un’analisi che offre uno sguardo attento e obiettivo sull’andamento della squadra.

Sassuolo Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Quella preoccupazione di Spalletti che non si è verificata». Il commento alla partita. Nel consueto appuntamento post-partita "A caldissimo" sul portale , il giornalista Marco Baridon ha analizzato il successo della Juventus contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla gestione di Luciano Spalletti e sulle prove dei singoli. La mano di Spalletti e il riscatto di David. Secondo Baridon, la vittoria al Mapei Stadium è la conferma della solidità del progetto tattico del tecnico toscano. Al centro del commento c'è inevitabilmente Jonathan David, protagonista della serata con un assist e un gol.

Sassuolo-Juventus 0-3:Siamo ancora in corsa, serve subito Federico Chiesa! - facebook.com facebook

Sassuolo-Juve, le pagelle: Miretti fa la differenza, 7,5. Laurienté non cambia marcia: 4,5 x.com

