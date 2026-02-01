Da settimane il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si è più visto o ascoltato pubblicamente. La sua assenza si nota dopo le recenti vittorie e gli infortuni, come quello di Di Lorenzo, che hanno complicato il cammino della squadra. Antonio Corbo su Repubblica Napoli ricorda come il tecnico Antonio Conte abbia parlato chiaramente, ma il patron azzurro preferisce il silenzio in un momento così delicato. La svolta potrebbe arrivare presto, ma per ora il club resta senza parole.

“Da troppo tempo De Laurentiis tace su questa strana stagione”, scrive così su Repubblica Napoli Antonio Corbo come stando e riportando le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sulla Fiorentina e soprattutto dopo l’infortunio di Di Lorenzo. Corbo chiama in causa il presidente in relazione al blocco del mercato del Napoli che in realtà è uno dei pochissimi club con il bilancio in ordine. Scrive Corbo: Conte poi inveisce contro le restrizioni federali che bloccano il mercato del Napoli a gennaio, «pur avendo il club ricavi per 230 milioni». Il tema è delicato più che complesso, merita una risposta della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da troppo tempo De Laurentiis tace su questa strana stagione (Corbo)

Il mercato del Napoli è al centro dell'attenzione, dopo un'estate di aspettative e successi.

L'esito della recente partita tra Napoli e Juventus evidenzia le difficoltà del club partenopeo, spesso influenzate da decisioni strategiche prese durante l'estate.

