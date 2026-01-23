Il progetto Colpo Giovane si concentra sulla valorizzazione dei talenti emergenti, seguendo un approccio che privilegia lo sviluppo a lungo termine. Ispirato alla filosofia di De Laurentiis, mira a investire sul potenziale dei giovani, favorendo una crescita sostenibile e strategica. Questa operazione si distingue per l’attenzione al futuro, puntando a costruire fondamenta solide per il progresso della squadra e del settore giovanile.

Un’operazione che guarda più al futuro che all’immediato, ma che rispecchia perfettamente una filosofia già vista in passato. Il Napoli ha chiuso per Giovane Santana do Nascimento, investendo su un profilo giovane, già pronto per il salto di qualità e con ampi margini di crescita. Un colpo che richiama la linea storica del club azzurro, abituato a puntare su talenti da costruire e valorizzare nel tempo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante brasiliano del Hellas Verona è destinato a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli già nelle prossime ore.“Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Colpo Giovane: talento da valorizzare in stile De Laurentiis

Milan, Tare in pressing sul giovane talento della Ligue 1: pronto il colpo da 25 milioniIl Milan accelera sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa.

Leggi anche: Juve, la richiesta dei dirigenti a Spalletti: valorizzare i nuovi arrivati, da David a Openda. Il vero talento da sgrezzare è…

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: AS Roma, chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al Genoa; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Harrison c'è! Intrigo Fortini, idea Thorstvedt; Gunduz, chi è l'ultimo colpo Next Gen: il legame con la Juve da Champions c'è già stato; La Lazio Sud batte un colpo: arriva Tommaso D'Alessandris.

Giovane-Napoli, Gazzetta: Affare alla vecchia gestione ADL, tutte le cifreGiovane affare alla Napoli, alla De Laurentiis vecchia gestione, un giovane di talento da valorizzare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola soffermandosi sul colpo degli azzurri ... tuttonapoli.net

Napoli, sprint per Giovane: intesa con l’agente, ora la trattativa con il VeronaL’intesa con l’entourage del calciatore sarebbe già stata raggiunta: sul tavolo un contratto di lunga durata, con ingaggio progressivo e bonus legati al rendimento. agro24.it

SKY - Dopo Giovane il Napoli prova un altro colpo a sorpresa facebook

Mercato #Napoli Colpo #Giovane x.com