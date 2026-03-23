manfredonia momenti di paura in via togliatti

Momenti di paura a Manfredonia in Via Togliatti, nel quartiere di Monticchio nei pressi dell’Acqua di Cristo, dove una donna, secondo le informazioni giunte alla nostra redazione, ha minacciato di far esplodere il proprio palazzo causando una fuga di gas. La palazzina, in via del tutto preventiva, è. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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