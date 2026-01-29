Baristi minacciati con un punteruolo momenti di paura Portato via l’incasso

Una rapina si è consumata martedì sera alla Casa del Popolo di Pontelungo, a Pistoia. Un uomo armato di punteruolo ha minacciato i baristi, portando via l’incasso e scappando prima che qualcuno si accorgesse di cosa stava succedendo. L’intera scena si è svolta in un momento di calma, quando i clienti erano ormai andati via e i dipendenti stavano preparando i locali per la chiusura. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di rintracciare il responsabile.

Pistoia, 29 gennaio 2026 – Ha aspettato che, in una serata piovosa come quella di martedì scorso, all’interno della Casa del Popolo di Pontelungo non ci fosse più nessuno degli avventori che passano lì un po’ di tempo dopo cena, fra un caffè e una partita a carte, e con i banconieri intenti a risistemare i locali prima della chiusura, per agire e rapinarli. Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto i due dipendenti, un uomo e una donna, del circolo di via Provinciale Lucchese quando, intorno alle 23.45, si sono visti parare davanti un uomo incappucciato con un punteruolo in mano che, con un balzo, dopo essere entrato senza farsi troppo notare è saltato oltre il bancone del bar e si è impossessato di tutti i soldi che erano presenti nella cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

