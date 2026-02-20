Un incendio scoppiato nell’azienda agricola di Bondeno è stato causato da un guasto elettrico. Le fiamme hanno coinvolto un deposito di attrezzi e materiale agricolo, creando panico tra i lavoratori presenti al momento. I vigili del fuoco di Ferrara sono intervenuti prontamente, insieme ai volontari del paese, riuscendo a contenere le fiamme dopo diverse ore di lavoro. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni all’immobile sono rilevanti. Le cause precise dell’incendio sono ancora da accertare.

Un incendio, che ha impegnato a lungo le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Ferrara e i volontari della cittadina di Bondeno, si è sviluppato intorno alle 12.50 di ieri nell’azienda agricola di Andrea Menghini di Zerbinate, per cause in via di accertamento. Il mezzogiorno di ieri è stato tutt’altro che tranquillo in via Ferrarese, nella frazione di Bondeno, da quando fuoco, fumo e fiamme hanno iniziato a levarsi tra i capannoni dell’azienda agricola Menghini, realtà storica e molto conosciuta per la produzione di foraggi. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando un imponente dispiegamento di mezzi: dai professionisti di Ferrara ai volontari di Bondeno, fino a una squadra di Castelmassa arrivata in supporto e poi rientrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nell’azienda agricola. Un guasto e momenti di paura

