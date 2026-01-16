Devo dirvi del parto Federica Pellegrini al settimo mese di gravidanza poco fa l’annuncio ai fan

Federica Pellegrini ha recentemente annunciato ai suoi follower di essere al settimo mese di gravidanza. Con un tono naturale e discreto, condivide momenti della sua quotidianità, tra allenamenti e vita personale. La sua comunicazione riflette sincerità e rispetto, mantenendo un equilibrio tra pubblica e privata, mentre si prepara ad affrontare questa nuova fase della sua vita con serenità.

Federica Pellegrini, a sette mesi di gravidanza, continua a condividere sui social alcuni momenti della sua quotidianità, tra allenamenti e vita privata. L'ultimo video pubblicato, che la mostra mentre si allena, ha acceso un dibattito e portato con sé anche diverse critiche. L'ex campionessa di nuoto ha scelto di rispondere con calma, ricordando che ogni gravidanza è diversa e che non esiste un unico modello valido per tutte. In un video girato sul letto, accanto al marito Mattia Giunta, ha deciso di affrontare l'argomento in modo diretto, lasciando spazio anche a un siparietto leggero che racconta il clima sereno che si respira in casa.

