Mamma e figlio accoltellati dal vicino | terrore in un condominio

Paura a Torre Annunziata dove nella tarda mattinata di oggi una donna di 37 anni e il figlio di 13 anni sono stati colpiti con un’arma da taglio all’interno di un palazzo di Corso Vittorio Emanuele III. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirli sarebbe stato un 40enne che vive nello stesso stabile. La donna sarebbe stata colpita più volte, ma nessun organo vitale è stato toccato. Solo qualche lesione, invece, per il giovane. I due sono stati trasferiti all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove sono stati sottoposti alle cure del caso. Non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la polizia che indaga per chiarire cause e dinamica della vicenda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Notte di terrore, due giovani casertani accoltellati

Luca Carbone ucciso a 38 anni dal vicino di casa a colpi di fucile: la lite nel condominio e gli spari dentro l'autoÈ stato ucciso a colpi di pistola l'uomo, Luca Carbone, di 38 anni, il cui cadavere è stato trovato stamani al posto di guida della sua auto in via...

Una raccolta di contenuti su Mamma e figlio accoltellati dal vicino...

Temi più discussi: Femminicidio di Valentina, le bugie del marito: Coltellate reciproche. Il gip: Mente; Valentina Sarto, uccisa con 19 fendenti: Da Vincenzo violenza e bugie; Femminicidio a Bergamo, il marito: Ci siamo accoltellati a vicenda | Il GIP non crede a Vincenzo.

Torre Annunziata, accoltella mamma e figlio: tragedia sfiorata in pieno giornoTragedia sfiorata a Torre Annunziata . Intorno alle 12 di questa mattina, una donna e il figlio di circa 13 anni sono stati aggrediti con un coltello da un uomo residente nello stesso stabile, ... torresette.news

Bruno Petrone, giovane calciatore accoltellato a Chiaia: la toccante richiesta alla mammaBruno Petrone, giovane promessa del calcio, è stato accoltellato nella notte di Santo Stefano nel quartiere Chiaia a Napoli. L’aggressione, scaturita da un precedente litigio tra minorenni, ha ... notizie.it

L'appuntamento lanciato dalla mamma è per il 24 marzo, il giorno prima dell'anniversario della tragedia avvenuta lo scorso anno in azienda a Maniago facebook

Io e mia mamma siamo andate a votare! Fatelo anche voi. Non lasciate che altri decidano al vostro posto su un tema così delicato. x.com