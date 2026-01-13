Luca Carbone ucciso a 38 anni dal vicino di casa a colpi di fucile | la lite nel condominio e gli spari dentro l' auto

Luca Carbone, 38 anni, è stato trovato morto in un'auto in via Popilia, Cosenza, dopo essere stato vittima di un'aggressione a colpi di pistola. La tragedia è avvenuta nel contesto di una lite condominiale, che ha portato allo sparo fatale da parte del vicino di casa. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'episodio.

