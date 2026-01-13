Luca Carbone ucciso a 38 anni dal vicino di casa a colpi di fucile | la lite nel condominio e gli spari dentro l' auto
Luca Carbone, 38 anni, è stato trovato morto in un'auto in via Popilia, Cosenza, dopo essere stato vittima di un'aggressione a colpi di pistola. La tragedia è avvenuta nel contesto di una lite condominiale, che ha portato allo sparo fatale da parte del vicino di casa. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'episodio.
È stato ucciso a colpi di pistola l'uomo, Luca Carbone, di 38 anni, il cui cadavere è stato trovato stamani al posto di guida della sua auto in via Popilia, a Cosenza. La. 🔗 Leggi su Leggo.it
Luca Carbone ucciso a 38 anni dal vicino di casa a colpi di fucile: la lite nel condominio e gli spari dentro l'auto - E' stato ucciso a colpi di pistola l'uomo, Luca Carbone, di 38 anni, il cui cadavere è stato trovato stamani al posto di guida della sua auto in via Popilia, a Cosenza. leggo.it
Chi era Luca Carbone, il pizzaiolo ucciso in auto in via Popilia a Cosenza: età, lavoro, cosa è successo - In una mattina qualunque di gennaio, all’ultimo lotto di via Popilia, a Cosenza, un’auto parcheggiata attira l’attenzione più del solito. alphabetcity.it
Omicidio a Cosenza, rintracciato il presunto responsabile. Carbone ucciso da colpi d’arma da fuoco esplosi dall’ultimo piano di una abitazione - Subito dopo i primi rilievi, i carabinieri hanno avviato una serie di perquisizioni nelle abitazioni del condominio dove viveva la vittima ... corrieredellacalabria.it
Omicidio ultimo lotto: confermato un fermo per l'omicidio di Luca Carbone - facebook.com facebook
