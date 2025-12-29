Mamma e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale | Ecco come bisogna conservare i cibi

Il tragico decesso di mamma e figlia a Campobasso, avvenuto dopo un pranzo di Natale, ha portato alla luce l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti. Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi sono decedute a causa di un’intossicazione alimentare, sottolineando la necessità di seguire pratiche sicure per evitare rischi legati al consumo di cibi non adeguatamente conservati.

Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e mamma, sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso per un’intossicazione alimentare. Prima avevano fatto la cena di Natale con pesce, cozze, funghi e altre pietanze. Patrizia Laurenti, professore associato di Igiene all’universita Cattolica e direttrice di Igiene all’ospedale Gemelli, spiega che il pericolo viene anche da verdure sott’olio e cibi lasciati a temperatura ambiente, senza essere riposti in frigorifero. «Per prevenire le intossicazione alimentari è necessario porre massima attenzione alla provenienza dei cibi che consumiamo, ma soprattutto ricordare che qualsiasi alimento, se mantenuto in condizioni non idonee, può avere gravi conseguenze per la nostra salute», dice oggi al Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

