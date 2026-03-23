Massa, 23 marzo 2026 – Una tragedia colpisce la provincia: il 23enne Lorenzo Germelli, dopo aver lottato tra la vita e la morte da giovedì pomeriggio, non ce l’ha fatta. Il ragazzo era andato in arresto cardiaco mentre stava seguendo una lezione di teoria alla scuola guida di viale Europa. Alcuni dei presenti hanno provato a rianimarlo, in attesa dei soccorsi. All’arrivo dell’automedica le sue condizioni erano apparse da subito disperate. La folle corsa all’Ospedale del cuore, dove il giovane è rimasto attaccato all’Ecmo fino a sabato sera, quando il suo cuore ha smesso di battere. Grande il cordoglio in tutta la provincia. Il giovane aveva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore durante la lezione di scuola guida, Lorenzo è morto a 23 anni. Dieci anni fa la tragedia del fratello

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