Vaiano tragedia in chiesa | malore fatale per una donna di 71 anni durante la messa Soccorso tempestivo ma invano

Una donna di 71 anni è morta improvvisamente mentre partecipava alla messa nella chiesa di San Salvatore a Vaiano, a causa di un malore fatale. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, non è stato possibile salvarla. La tragedia ha lasciato sgomento tra i fedeli presenti in chiesa in quel momento.

Malore Fatale in Chiesa: Sconcerto a Vaiano per la Scomparsa di una Donna di 71 Anni. Una donna di 71 anni è deceduta improvvisamente nella badia di San Salvatore a Vaiano, in provincia di Prato, lo scorso 15 febbraio. Il malore è sopraggiunto poco prima dell'inizio della messa, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, la donna è morta sul posto, lasciando sgomenta la comunità locale. Un Mattino di Preghiera Interrotto dal Dolore. La dinamica dei fatti si è consumata in pochi istanti. La settantunenne avrebbe accusato un malessere improvviso mentre si trovava all'interno della chiesa, accasciandosi a terra senza più riprendersi.