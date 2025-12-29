Ep740 – Addio a Brigitte Bardot icona che ha rivoluzionato i costumi – Madre e figlia morte dopo il cenone di Natale è giallo

L’episodio 740 affronta la scomparsa di Brigitte Bardot, simbolo del cinema e della libertà di espressione, e il tragico decesso di madre e figlia dopo il cenone di Natale, con ipotesi di intossicazione. Un racconto che unisce il ricordo di un’icona a un caso di cronaca ancora da chiarire.

