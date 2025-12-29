Ep740 – Addio a Brigitte Bardot icona che ha rivoluzionato i costumi – Madre e figlia morte dopo il cenone di Natale è giallo
L’episodio 740 affronta la scomparsa di Brigitte Bardot, simbolo del cinema e della libertà di espressione, e il tragico decesso di madre e figlia dopo il cenone di Natale, con ipotesi di intossicazione. Un racconto che unisce il ricordo di un’icona a un caso di cronaca ancora da chiarire.
Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema e diva ribelle che ha rivoluzionato i costumi. Madre e figlia morte dopo il cenone della viglia, ipotesi intossicazione. Ricoverato anche il padre. Il 2025 della Nazionale di calcio, dall’addio di Spalletti al nuovo corso Gattuso. Italia ai playoff per scongiurare terzo flop Mondiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
