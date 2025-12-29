Campobasso madre e figlia morte dopo il cenone di natale | dimesse due volte dal pronto soccorso

A Campobasso, madre e figlia sono decedute poche ore dopo il cenone di Natale. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la giovane Sara, di 15 anni, sono state dimesse due volte dal pronto soccorso prima del decesso. Si attende l’autopsia per chiarire le cause della loro morte. La vicenda ha suscitato grande attenzione e attenzione alle circostanze di quanto accaduto.

Attesa per l'autopsia. Sarà l' autopsia a chiarire le cause della morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara, di appena 15 anni, decedute a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre a Campobasso. L'ipotesi principale è quella di una grave intossicazione alimentare, ma al momento nessuna pista viene esclusa. Resta ricoverato in ospedale anche il marito di Antonella e padre della ragazza, mentre l'altra figlia della coppia è in buone condizioni, sebbene sottoposta a controlli precauzionali. I primi sintomi dopo le festività. I malori sarebbero iniziati dopo una cena natalizia in famiglia.

Campobasso, mamma e figlia morte dopo un malore improvviso: indagini sulle cause del decesso - Doppia tragedia familiare a Campobasso, indagini aperte dopo la morte di madre e figlia per sospetta intossicazione alimentare. notizie.it

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare. Avevano mangiato pesce - Aperta un'inchiesta per capire perché fossero state dimesse due volte ... msn.com

CRONACA - TRAGEDIA A CAMPOBASSO: MADRE E FIGLIA MORTE PER SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALIMENTARE Una tragedia ha colpito una famiglia di Pietracatella: Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte nelle scors - facebook.com facebook

Tragedia a #Campobasso: una 15enne e sua madre sono morte per un’intossicazione alimentare, dopo una cena di pesce. Ricoverato anche il padre. La famiglia era stata due volte al pronto soccorso e poi dimessa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

