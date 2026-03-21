Nell’Arma dei Carabinieri si piange la perdita di Luca Sannino, un militare di 27 anni in servizio a Qualiano. La sua morte è avvenuta a causa di una malattia incurabile che aveva combattuto per diverso tempo. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini. La sua scomparsa rappresenta un momento difficile per l’intera comunità.

Profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa di Luca Sannino, giovane militare di soli 27 anni, morto a causa di un male incurabile contro il quale combatteva da tempo. Il carabiniere, originario di Potenza, prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. Luca Sannino era conosciuto e stimato per il suo impegno e la dedizione al servizio. Nonostante la malattia, aveva continuato a rappresentare con orgoglio i valori dell’Arma, distinguendosi per professionalità e senso del dovere. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi, amici e tutta la comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore da parte di colleghi, istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lutto nell’Arma: morto il carabiniere Luca Sannino: era in servizio a Qualiano

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