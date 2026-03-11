Basket USA March Madness NCAA | tutte le partite in diretta su Disney+

Dal 17 marzo al 7 aprile 2026, Disney+ trasmetterà in diretta tutte le 134 partite della March Madness NCAA, sia maschile che femminile, grazie ai diritti acquisiti da ESPN. La piattaforma streaming offrirà quindi la copertura completa dell’evento, permettendo agli appassionati di seguire ogni partita senza interruzioni. L’intera manifestazione si svolgerà durante questo periodo e sarà visibile esclusivamente su Disney+.

Dal 17 marzo al 7 aprile 2026, gli abbonati a Disney+ potranno godersi tutte le 134 partite del torneo NCAA in diretta come parte del loro abbonamento al servizio streaming. Con questa aggiunta, i fan di tutta Europa e del Sudafrica potranno godersi ancora di più i migliori programmi sportivi statunitensi di ESPN su Disney+. March Madness è un evento annuale di grande rilievo nel basket universitario statunitense, che prevede tornei a eliminazione diretta con 68 squadre, sia per il campionato maschile che per quello femminile.