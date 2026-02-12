La stagione NCAA di basket debutta a Roma il 1° novembre 2026. Per la prima volta, le squadre universitarie americane scendono in campo nella capitale italiana, segnando un evento storico. La partita inaugurerà la stagione 2026-2027, portando il basket universitario negli stadi della Città Eterna.

La data da segnarsi è questa: 1° novembre 2026. Per la prima volta nella storia la stagione di basket NCAA, vale a dire quella del basket universitario americano, prenderà il via non da un luogo qualsiasi, ma da Roma, la Città Eterna. Protagoniste le squadre delle università di Villanova e Notre Dame, due delle più popolari, anche per un fatto storico, all’interno di questo contesto. Come riporta CBS Sports, la ragione è presto detta: Robert Francis Prevost, noto al mondo come Papa Leone XIV. Non si tratta, infatti, solo del fatto che questi due sono atenei privati cattolici famosi (anche) per questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: NCAA a Roma con Villanova e Notre Dame per inaugurare la stagione 2026-2027

La stagione 2026-27 di college basketball inizia a Roma.

Questa mattina a Roma si è ufficialmente annunciato l’inizio della stagione 2026-27 del basket universitario.

