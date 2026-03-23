Milano, 23 marzo 2026 – La crisi del Golfo getta nel panico i mercati. Le Borse europee sono tutte in fortissimo calo. Il prezzo del petrolio e del gas continua a salire. Lo spread fra i Btp e i Bund torna a salire e, per la prima volta da diversi mesi, torna sopra i 100 punti base. Economia in affanno. Le Borse. Petrolio e gas. Lo spread. La Bce mantiene tassi al 2% e taglia stime crescita dell'eurozona Economia in affanno. Come detto tulle le Borse europee sono in rosso in avvio di seduta. Milano cede il 2,5%, Francoforte perde l'1,94%, Parigi perde l'1,61%, Londra cede l'1,42%. Lo spread tra Btp e Bund vola a 101 punti base sui massimi da maggio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lunedì nero: crollano le Borse, volano i prezzi di petrolio e gas. Lo spread torna sopra quota 100

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