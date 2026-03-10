Petrolio il balletto dei prezzi | sfonda quota 100 dollari a barile Borse a picco poi il rialzo con le rassicurazioni di Trump

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari a barile, causando un calo delle borse che poi si è invertito grazie alle rassicurazioni di Trump. La situazione si concentra principalmente sulla crisi tra Iran e gli altri attori internazionali, con il mercato energetico particolarmente colpito dall’aumento dei prezzi. La volatilità ha coinvolto gli investitori e ha influenzato le quotazioni di vari asset finanziari.

Milano, 9 marzo 2026 – L' emergenza non è più solo militare o diplomatica: è ormai pienamente Iran, Merz: preoccupati per l'aumento dei prezzi dell'energia economica ed energetica. La guerra nel Golfo ha riportato il petrolio vicino alla soglia psicologica dei 100 dollari, con punte fino a 120, e ha costretto il G7 a mettere sul tavolo l'arma più estrema disponibile nel breve termine: l'utilizzo coordinato delle riserve strategiche. Un'escalation fermata solo in chiusura dalle parole di Trump ( "La guerra in Iran è praticamente finita" ), che hanno avuto il comprensibile potere di calmare le fibrillazioni e far chiudere Wall Street addirittura in rialzo.