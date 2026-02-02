Il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria ha superato i due milioni di euro di incasso, dominando il box office italiano. A poca distanza, Marty Supreme ha raggiunto i 3,2 milioni di euro. Il pubblico ha premiato la commedia, che si conferma tra le preferite di questa stagione.

Oltre due milioni per il film di Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, Marty Supreme segue a ruota con 3,2 milioni. Neanche il tempo di uscire nei cinema e Gabriele Muccino si impossessa della vetta della classifica degli incassi del weekend. Il suo ultimo lavoro corale, Le cose non dette, è schizzato in prima posizione nella classifica degli incassi del box office italiano con un incasso di 2.1 milioni (dati Cinetel) raccolti in 485 sale, ottenendo la migliore media per copia pari a 4.492 euro. Tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, il film racconta gli intrecci amorosi di un gruppo di coppie in vacanza e vede interpreti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le cose non dette di Gabriele muccino schizza in vetta al box office italiano

Gabriele Muccino torna in sala con il suo nuovo film e conquista il pubblico.

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista.

