Margot Robbie conquista il Box Office USA | Cime Tempestose debutta in vetta ma la sorpresa è GOAT

Il weekend lungo del President’s Day ha consegnato a Cime Tempestose ( Wuthering Heights ) la prima posizione del botteghino nordamericano. L’attesa reinterpretazione del classico di Emily Brontë, diretta da Emerald Fennell, ha incassato 14,4 milioni di dollari nella sola giornata di sabato, proiettandosi verso un debutto domestico stimato di 34.8 milioni di dollari nei tre giorni (di poco sotto i 40 milioni nei quattro). Per Margot Robbie, questo risultato segna un ritorno trionfale come protagonista assoluta in una produzione major dopo lo storico successo di Barbie. Sul fronte internazionale, il debutto di Cime Tempestose ha aggiunto altri 40 milioni di dollari dai mercati esteri, portando il lancio globale complessivo a una cifra vicina agli 80 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

La notizia circola da giorni: Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti più volte insieme, questa volta immersi nella passione delle “Cime tempestose”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cime Tempestose: l’adattamento con Margot Robbie e Jacob Elordi conquista le prime reazioni della critica; Il nuovo Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi conquista la critica prima dell'uscita; Margot Robbie e quel consiglio non richiesto: quando Hollywood scambia il body shaming per premura; Cime tempestose quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie.

Margot Robbie conquista il Box Office USA: Cime Tempestose debutta in vetta, ma la sorpresa è GOATIl weekend lungo del President’s Day ha consegnato a Cime Tempestose (Wuthering Heights) la prima posizione del botteghino nordamericano. L’attesa reinterpretazione del classico di Emily Brontë, ... universalmovies.it

Cime Tempestose: l’adattamento con Margot Robbie e Jacob Elordi conquista le prime reazioni della criticaNon ci sono dubbi sul fatto che Cime Tempestose sia, in tutti i sensi, uno dei titoli più roventi del mese, e le prime impressioni confermano già la qualità di un film che potrebbe rivelarsi tra i m ... unionesarda.it

Cinema vs Carta: "Cime Tempestose" o "Cime... e basta" Ieri sono stata al cinema per l’attesissimo Cime Tempestose di Emerald Fennell (sì, quello con Margot Robbie e Jacob Elordi). Sono uscita dalla sala con una sola domanda: ma il libro lo hanno letto al facebook

Tra nuove uscite, come "Cime tempestose" con Margot Robbie e Jacob Elordi, e nuove riedizioni, come gli intramontabili "Pretty woman" e "Ghost", il nostro @fpontiggia1 ci presenta i film in sala da scegliere per questo San Valentino. x.com