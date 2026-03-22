Lukaku a fine stagione potrebbe tornare all’Anderlecht

Romelu Lukaku potrebbe tornare all’Anderlecht alla fine della stagione. A causa di un infortunio subito ad agosto durante un’amichevole, il giocatore ha avuto una presenza limitata in questa annata. Nonostante le poche partite giocate, il suo contributo è stato decisivo. La possibilità di un suo addio al termine del campionato è una delle ipotesi che si fanno in queste settimane.

Complice il maledetto infortunio rimediato ad agosto in amichevole, Romelu Lukaku è riuscito a essere poco presente in questa stagione ( quel poco che ha giocato è stato decisivo ) e, per questo motivo, non è da escludere un addio a fine stagione. Il punto di Voetbalkrant, noto giornale belga. Lukaku, addio a fine stagione?. Riporta Voetbalkrant: Il tempismo è sorprendente, perché Lukaku la sera precedente era rimasto in panchina per tutta la partita con il Napoli. Dopo i problemi fisici, sta cercando di guadagnarsi nuovamente un posto da titolare in Italia, cosa che al momento non gli riesce facilmente. La sua visita all’Anderlecht, però, aveva una motivazione personale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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