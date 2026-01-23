Napoli Lukaku di nuovo in campo | il belga in gol nell' amichevole col Savoia

Lukaku torna in campo con il Napoli, segnando nell'amichevole contro il Savoia. La partita ha visto anche i gol di Mazzocchi e del giovane Anic, evidenziando il buon stato di forma della squadra. Meret e Anguissa si avvicinano alla convocazione, mentre resta da capire se Beukema sarà disponibile per la prossima sfida contro la Juventus.

Si chiama allenamento congiunto e in realtà è un’amichevole: il Napoli l’ha organizzata all’ultimo momento, al rientro da Copenaghen, nella tarda serata di un mercoledì di assoluto riposo e di un giovedì da vivere in partitella. Perché per capire come stesse Romelu Lukaku, come si muovesse con un avversario addosso, cosa avvertisse nei movimenti di una gara in famiglia ma comunque attendibile per gli sforzi, rimaneva preferibile un’ora e mezza di contatto con il Savoia, gli amici disponibili per attrezzare il test. È finita 3-0 e il risultato, chiaramente, diventa un dettaglio, gol di Lukaku, e questa è energia per il belga, e anche di Mazzocchi, che torna disponibile per domenica, e del giovane Anic, e poi comunque un pomeriggio diverso, per avvicinarsi alla Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

