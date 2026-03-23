Due giorni di gare tra fioretto, sciabola e spada: assegnati 24 titoli regionali.Presente anche la campionessa mondiale Martina Criscio. Due giorni all’insegna dello sport, della competizione e della condivisione hanno animato il Palazzetto dello Sport di Lucera che il 21 e 22 marzo ha ospitato il Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi Under 14 – 6 Armi.“Tre armi, un solo obiettivo: la stoccata vincente!” è stato lo slogan dell’evento, organizzato dalla Sezione Scherma della Polisportiva Opera Lucera affiliata alla Federazione Italiana Scherma (FIS), con il patrocinio del Comune di Lucera. In pedana si sono confrontati oltre 200 giovani schermidori, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti non solo dalla Puglia ma anche da Molise e Basilicata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucera capitale della scherma giovanile: oltre 200 atleti in pedana per il Gran Premio Under 14

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