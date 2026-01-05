Lotto a Roma colpo da oltre 216mila euro

A Roma, nell’estrazione del 2 gennaio 2026, il Lotto ha premiato un giocatore con oltre 216.000 euro. La notizia, riportata da Agipronews, testimonia ancora una volta come il gioco possa riservare sorprese e opportunità sulla piazza della Capitale.

Roma, 5 gennaio 2025 – Esulta la Capitale grazie al Lotto: come riporta Agipronews, co lpo da oltre 216mila euro a Roma nell’estrazione di venerdì 2 gennaio 2026. La vincita è stata realizzata con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari e una giocata Lottopiù da 4 euro in un punto vendita di Via Giuseppe Donati. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 11,4 milioni di euro da inizio 2026. 10eLotto: a Roma vincite per 164mila euro. Roma in festa anche con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 3 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro grazie a un 8 Doppio Oro, premio più alto di giornata, in via Pietro D’Abano a cui si aggiungono un 4 Oro da 9mila euro, sempre sabato, e un 9 Oro da 50mila euro nell’estrazione di venerdì 2 gennaio, entrambi realizzati in via degli Aldobrandeschi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Lotto, a Montelupo Fiorentino colpo da oltre 62mila euro

Leggi anche: Colpo di fortuna, gioca 2 euro al Lotto e centra una quaterna secca da oltre 60 mila euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spia 1 A Roma: Il Metodo Incredibile Per Vincere A Napoli; Gli Abbinamenti Con Il 90 Del 02/01/2026.

LOTTO E 10ELOTTO - Inizio anno con il botto per la Capitale, a Roma centrate vincite per oltre 375mila euro - A Roma, nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto, sono state infatti centrate vincite per 375. napolimagazine.com