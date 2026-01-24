La Guardia di finanza ha eseguito nove arresti in Puglia nell’ambito di un’operazione contro un traffico internazionale di droga gestito da un gruppo albanese. L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, ha portato alla scoperta di un articolato network che coinvolge diversi Paesi europei, tra cui Italia, Svizzera e Nord Europa. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali.

Anche nel barese arresti come in altri territori d’Italia. L’operazione disposta dalla direzione distrettuale antimafia di Ancona ha stroncato, secondo inquirenti e investigatori, un traffico internazionale di droga gestito da un gruppo criminale albanese, fra Europa del nord, Svizzera e Italia ed altri Paesi ancora. L'articolo Traffico internazionale di droga: nove arresti, anche in Puglia Guardia di finanza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Traffico internazionale di droga: nove arresti, anche in Puglia Guardia di finanza

Leggi anche: Operazione contro il traffico internazionale di droga: 28 arresti, perquisizioni anche nel tarantino Guardia di finanza e Scico

Accusa, vendite a domicilio con truffa a oltre 1200 anziane: arresti fra carcere e domiciliari, indagini anche in Puglia Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha arrestato i responsabili di un’organizzazione che, attraverso vendite a domicilio, ha truffato oltre 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Traffico internazionale di cocaina, arrestato a Dubai; Bologna, scoperto traffico internazionale di droga: quattro arresti; Traffico internazionale di droga, 4 arresti a Bologna. Il video della perquisizione; Traffico internazionale di droga, arresti anche in provincia di Brescia.

Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: «Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni»«Sturl one», un’operazione internazionale curata dalla polizia di Reggio Emilia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna coordinandosi con le varie procure italiane coinvolte e le polizie s ... corrieredibologna.corriere.it

Riforniva di droga il Veneto: arrestato narcotrafficante, era ricercato da 7 anniArrestato a Dubai un narcotrafficante albanese latitante dal 2019: era ai vertici di un’organizzazione che riforniva il Veneto. nordest24.it

Le accuse parlano di un vasto traffico internazionale: l’organizzazione guidata dal 44enne avrebbe movimentato decine di tonnellate di cocaina su base annua https://shorturl.at/g0drE - facebook.com facebook

DALMACIJA SOSTITUISCE MARKO POLO Nel 2026 #Jadrolinija ritirerà il traghetto #MarkoPolo costruito nel 1973, dalle rotte internazionali della compagnia verso l'Italia . #Dalmacjia assumerà un ruolo centrale nel traffico internazionale verso l'Italia . . #pazz x.com