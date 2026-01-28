La Mauritania si presenta come un paese ancora poco esplorato, dove il deserto del Sahara domina incontrastato. Tra dune immense, antiche città carovaniere e lunghe distese di silenzio, chi si avventura in questa terra scopre un mondo tutto da scoprire. La gente locale mostra fierezza e calore, mentre il paesaggio offre panorami che sembrano usciti da un sogno. Un viaggio in Mauritania significa immergersi in un universo di spazi aperti e atmosfere senza tempo, lontano dal caos delle grandi città.

Sono partita da Milano pochi giorni dopo Natale, portando con me un piccolo libricino di Eugenio Borgna intitolato In ascolto del silenzio e, arrivata nel punto dove le nostre guide in pochissimo tempo hanno allestito il primo campo tendato, tra le dune del deserto e l’oceano, ho capito di essere nel posto giusto per fare tesoro di quelle pagine. Mauritania, una distesa di deserto che arriva all'Oceano La Mauritania è un vasto Paese ricoperto per la maggior parte dal deserto, con circa cinque milioni di abitanti e registra infatti una delle densità di popolazione più basse al mondo. È una terra enorme e vuota, dove la presenza umana sembra quasi provvisoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mauritania, viaggio nel deserto del Sahara: ascoltare il silenzio tra dune, città carovaniere e oceano

