Lookman ha già conquistato l’Atletico Madrid | impatto devastante dell’ex Atalanta con i Colchoneros cosa ha fatto nelle prime 6 partite!?

Ademola Lookman ha già lasciato il segno all’Atletico Madrid, dopo aver segnato tre gol nelle prime sei partite. La sua velocità e il suo inserimento rapido hanno cambiato il modo in cui la squadra attacca, portando maggiore imprevedibilità. L’ex Atalanta ha dimostrato di saper adattarsi subito al nuovo campionato, contribuendo con assist decisivi. La sua presenza si fa sentire anche nelle azioni offensive più complesse del team.

Atletico Madrid, Ruggeri lascia già i Colchoneros? Individuato il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio…Chi èL’Atletico Madrid potrebbe affrontare un cambiamento importante nella corsia sinistra con la possibile partenza di Ruggeri a gennaio.

Nemmeno una settimana e Lookman ha già conquistato l’Atletico. Simeone: “Le sue caratteristiche parlano da sole”Ademola Lookman ha già fatto innamorare i tifosi dell’Atletico Madrid.

