londra incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico

Almeno quattro ambulanze appartenenti a Hatzola Northwest, un’organizzazione di volontari che fornisce assistenza medica d’emergenza, sono state incendiate nelle scorse ore a Londra. La polizia della capitale inglese ha aperto una indagine ipotizzando un crimine d’odio antisemita. Gli agenti sono intervenuti a Golders Green, un quartiere londinese con una numerosa popolazione ebraica, in seguito a segnalazioni di un incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Londra, diverse bombole di gas a bordo dei veicoli sono esplose, provocando la rottura dei vetri di un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti e l’incendio è stato domato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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