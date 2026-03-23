Londra incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico

Da lapresse.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno quattro ambulanze appartenenti a Hatzola Northwest, un’organizzazione di volontari che fornisce assistenza medica d’emergenza, sono state incendiate nelle scorse ore a Londra. La polizia della capitale inglese ha aperto una indagine ipotizzando un crimine d’odio antisemita. Gli agenti sono intervenuti a Golders Green, un quartiere londinese con una numerosa popolazione ebraica, in seguito a segnalazioni di un incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Londra, diverse bombole di gas a bordo dei veicoli sono esplose, provocando la rottura dei vetri di un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti e l’incendio è stato domato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

londra incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico
© Lapresse.it - Londra, incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico

Articoli correlati

Incendio doloso alle ambulanze ebraiche di Londra: l'antisemitismo torna a far pauraQuattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita.

Diverse ambulanze di un’organizzazione ebraica di volontariato, sono state incendiate a LondraLunedì mattina, diverse ambulanze appartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato che si chiama Hatzola, per il soccorso, sono state date...

Una selezione di notizie su Londra incendiati veicoli del servizio...

londra incendiati veicoli delA Londra sono state incendiate 4 ambulanze di un’associazione ebraicaNella notte fra domenica e lunedì a Londra sono state incendiate quattro ambulanze dell’associazione ebraica Hatzolah, che offre servizi di emergenza e primo soccorso nella comunità ebraica del quarti ... ilpost.it

londra incendiati veicoli delLondra, incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico(LaPresse) Almeno quattro ambulanze appartenenti a Hatzola Northwest, un'organizzazione di volontari che fornisce assistenza medica d'emergenza, ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.