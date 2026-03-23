Lunedì mattina, diverse ambulanze appartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato che si chiama Hatzola, per il soccorso, sono state date alle fiamme davanti a una sinagoga del quartiere Golders Green, nel nord di Londra. “L’incendio doloso viene trattato come un crimine d’odio antisemita “, ha dichiarato la polizia metropolitana di Londra in un comunicato, aggiungendo che alcuni residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Si sono udite delle esplosioni nella zona intorno alla sinagoga Machzike Hadath e la polizia afferma che ciò è stato causato da bombole di gas a bordo delle ambulanze di Hatzola Northwest. I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che le esplosioni “hanno causato la rottura dei vetri delle finestre di un condominio adiacente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diverse ambulanze di un’organizzazione ebraica di volontariato, sono state incendiate a Londra

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