Loewe Overshirt Anagram | Denim dettagli e vestibilità

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim di peso medio: la mano di Loewe sul tessuto. L’analisi dell’Overshirt Anagram inizia dalla scelta del materiale, un denim in cotone di peso medio che rappresenta il cuore funzionale del capo. Questa specifica non è casuale; il peso medio offre un equilibrio tecnico tra la rigidità necessaria per mantenere la forma e la flessibilità richiesta per il comfort quotidiano. In un contesto di moda maschile, questo tipo di tessuto si distingue dai denim pesanti, spesso troppo rigidi per un uso prolungato, e da quelli leggeri, che potrebbero mancare di struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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