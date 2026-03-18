Loewe ha presentato il blazer ‘Anagram’, un capo che combina tecniche artigianali con un design moderno. La giacca si distingue per dettagli realizzati a mano e linee pulite, creando un equilibrio tra tradizione e innovazione. La collezione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale e i prodotti sono disponibili nelle boutique del marchio. Il lancio è stato accompagnato da immagini promozionali pubblicate sui canali social dell’azienda.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa stretch e silhouette attorcigliata: la tecnica dietro l’eleganza. L’analisi tecnica del Loewe Blazer ‘Anagram Pebble’ rivela un approccio alla sartoria che fonde tradizione e innovazione attraverso la scelta dei materiali. Il capo è realizzato in cady leggero di viscosa stretch, una combinazione che definisce l’intera esperienza d’uso del giacchetto. La viscosa, nota per la sua capacità di imitare la morbidezza della seta pur essendo di origine vegetale, offre qui una superficie liscia e lucida che riflette la luce in modo sofisticato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loewe Blazer ‘Anagram’: tra artigianalità e modernità

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