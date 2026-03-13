Loewe presenta una giacca workwear realizzata in cashmere, caratterizzata da dettagli accurati e una vestibilità pensata per il comfort. L'articolo include un avviso di trasparenza che informa sui link di affiliazione, specificando che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista attraverso di essi. La descrizione si concentra sulle caratteristiche del prodotto e sulla presenza di un disclaimer.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’abbraccio del Cashmere: tra artigianalità Loewe e comfort quotidiano. La giacca Workwear di Loewe rappresenta un punto d’incontro unico tra l’estetica funzionale del lavoro manuale e la raffinatezza tipica dell’alta moda. Al centro di questa ibridazione c’è il tessuto: un misto lana e cashmere lavorato in tecnica “double”. Questa scelta non è casuale; la struttura a doppio strato conferisce al capo una consistenza strutturata che protegge dal freddo senza appesantire eccessivamente il portamento, garantendo allo stesso tempo quella morbidezza tattile che solo il cashmere sa offrire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loewe Giacca Workwear: Cashmere, dettagli e vestibilità

Articoli correlati

Leggi anche: Loewe Maglione doppio collo: tra artigianalità e vestibilità

Leggi anche: Mixik Maglioncino ‘Ray’: Cashmere, frange e vestibilità