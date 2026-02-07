Endi l’intervista al rapper | Scrivere d’amore è l’unico modo che conosco per restare vivo

Endi si apre in un’intervista e parla di come la musica sia la sua via di salvezza. Dal nuovo singolo Desideri alla famiglia, passando per la timidezza e le difficoltà di salute, il rapper spiega che scrivere d’amore è l’unico modo che conosce per sentirsi vivo. Racconta la sua vita come un percorso di consapevolezza e rinascita, senza filtri.

C'è una linea sottile che attraversa tutta la storia di Endi, rapper d'autore: il bisogno di restare fedele a ciò che sente, anche quando farlo significa esporsi, rallentare, andare controcorrente. Nato artisticamente in un contesto in cui mostrarsi fragili non era la scelta più semplice, ha trovato nella scrittura e nella musica uno spazio sicuro per dare voce a ciò che, fuori, faceva fatica a dire. La timidezza, vissuta fin da bambino, è stata il primo ostacolo ma anche il primo motore: da lì nasce un percorso che lo ha portato a usare il rap non come maschera, ma come strumento di verità. Con Desideri, il nuovo singolo uscito il 16 gennaio, Endi è tornato a parlare d'amore nel modo che gli è più naturale: raccontandone i silenzi, le mancanze, la trasformazione nel tempo.

