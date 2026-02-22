Michele Bravi rompe il silenzio | Il vincitore di Sanremo? Ha già fatto le foto col premio il web è sotto shock

Michele Bravi rivela che il vincitore di Sanremo 2026 ha già posato con il trofeo prima della manifestazione, scatenando sorpresa online. La causa di questa scoperta risiede in una foto pubblicata sui social, risalente a mesi prima dell’inizio del festival. L’artista commenta con stupore questa anomalia, sottolineando come l’immagine abbia alimentato molte domande tra i fan. La scena si infittisce quando si cerca di capire cosa ci sia dietro questa anticipazione.

Michele Bravi ha svelato un retroscena sorprendente sul Festival di Sanremo 2026: la foto del vincitore si scatta mesi prima dell’inizio della gara. In un video pubblicato su TikTok, il cantante – tra i 30 Big in gara – ha mostrato il backstage di uno shooting che normalmente resta lontano da telecamere e riflettori. Il dettaglio che ha incuriosito di più? Si può scegliere se posare con il trofeo vero o con un “ ciocchetto di legno ” per scaramanzia. Un racconto ironico che apre uno spiraglio sulla macchina organizzativa del Festival. Nel reel pubblicato sui social, Michele Bravi si riprende davanti a un white screen, mentre tiene in mano una base bianca, il supporto su cui dovrebbe essere collocato il trofeo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Michele Bravi svela il retroscena di Sanremo: “Ti fanno fare la foto col premio mesi prima, è giusto che sappiate”Michele Bravi rivela su TikTok che i partecipanti di Sanremo 2026 vengono fotografati con il trofeo prima dell’inizio del Festival.

