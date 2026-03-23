Locatelli Juve | l’errore contro il Sassuolo riapre il dibattito sui rigori più pesanti della storia del club bianconero La top 3

Locatelli Juve, l’errore decisivo contro il Sassuolo riapre il doloroso dibattito sui tiri dal dischetto più pesanti della storia del club. Il rigore fallito da Locatelli contro il Sassuolo rischia di essere uno dei più pesanti della storia recente: merita di stare in un ideale podio? Perché sì: se la Juventus dovesse clamorosamente fallire la qualificazione alla prossima Champions League perdendo la volata finale contro il Como, quel tiro debole e intuibile all’ ottantaseiesimo minuto diventerà il simbolo in negativo dell’intera stagione, causando un danno economico e sportivo incalcolabile per il progetto di Spalletti. ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Tutto quello che riguarda Locatelli Juve

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Locatelli e un errore che pesa, ma non aveva mai sbagliato un rigoreLa Juventus non riesce ad andare oltre all'1-1 interno contro il Sassuolo: Locatelli, nel finale, non ha trasformato il rigore della possibile vittoria ... goal.com

Ennesimo rigore sbagliato… chi deve essere il rigorista della Juve #sportmediaset #mediaset #juve #juventus #locatelli facebook

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