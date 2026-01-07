Tragedia Crans Montana il cordoglio della Juve per le vittime | il messaggio di vicinanza del club bianconero sui social – FOTO

La Juventus ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia di Crans Montana, condividendo un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime sui propri canali social. La società si unisce al dolore di chi è stato colpito da questa triste perdita, manifestando solidarietà in un momento difficile. La notizia ha suscitato la vicinanza di molti tifosi e conoscenti, che si uniscono al sentimento di cordoglio.

Tragedia Crans Montana, la Juventus attraverso un messaggio pubblicato su X ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie. Ad una settimana dalla tragedia che ha sconvolto l'intero mondo, sono iniziati i funerali delle giovani vittime. Saranno lunghi giorni per le famiglie dei 40 ragazzi che hanno perso la vita la notte di Capodanno a Crans Montana. Fra loro anche sei italiani. E la Juventus nella giornata dell'ultimo saluto a cinque dei nostri connazionali ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un post: « Nel giorno dell'ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese », si legge.

