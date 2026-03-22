Dopo l'errore di Locatelli contro il Sassuolo, l'allenatore della Juventus ha aperto nuovamente il dibattito sui rigori, commentando con una frase provocatoria. I bianconeri hanno sbagliato il terzo tiro penalizzato consecutivo in campionato, perdendo così quattro punti. La squadra si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa serie di fallimenti dal dischetto.

Tre indizi fanno una prova, ma forse, nel caso della Juve, sarebbe meglio dire una maledizione o, ancor di più, un serio problema. Jonathan David contro il Lecce, Kenan Yildiz contro la Cremonese e Manuel Locatelli contro il Sassuolo. Con quello di ieri sono tre i rigori consecutivi sbagliati dai bianconeri in Serie A. Costati quattro punti pesantissimi (e non di più) perché alla fine il turco aveva ribadito in rete quello respinto sul palo da Audero e, comunque, con la squadra di Spalletti già sul 2-0, era risultato ininfluente ai fini del successo. Certo, nel mezzo c’era stato quello realizzato dal capitano juventino contro il Galatasaray in Champions League, ma la sostanza cambia poco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Diteci voi come fare o si va al manicomio": Juve, dopo l'errore di Locatelli Spalletti riapre il caso rigori

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