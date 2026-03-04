Regione la maggioranza promuove il bilancio | luci e ombre per l’opposizione

La seconda commissione consiliare permanente ha approvato il bilancio regionale, con opinioni divergenti tra maggioranza e opposizione. La maggioranza ha descritto i risultati come caratterizzati da luci e ombre, mentre l’opposizione ha espresso critiche sulla gestione e le scelte fatte. La discussione si è concentrata sulle voci di bilancio e sui criteri di distribuzione delle risorse. La seduta si è svolta in un clima di confronto aperto.

Il Presidente della Giunta regionale ha richiesto, per l'esame istruttorio dei disegni di legge di Bilancio, la procedura d'urgenza, prevista dall'art. 54 comma 4 dello Statuto della Regione Campania. "Si tratta di un bilancio in equilibrio e sicurezza – ha detto il Presidente della Regione Campania Roberto Fico – in coerenza con le azioni previste dal piano di rientro. Nonostante la struttura piuttosto rigida, lì dove abbiamo potuto operare delle scelte, abbiamo fatto sforzi consistenti per riservare adeguata attenzione al sociale, alla tutela delle fragilità, all'ambiente, al benessere psicofisico dei cittadini, ai trasporti e alla...