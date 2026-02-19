Miretti, 20enne centrocampista della Juventus, ha convinto Spalletti con le sue prestazioni e sarà una presenza stabile in squadra anche nella prossima stagione. La decisione della società di puntare su di lui nasce dalla fiducia del tecnico, che vede nel giovane un elemento fondamentale per il suo progetto. Spalletti apprezza la versatilità e l’intensità del giocatore, che ha già dimostrato di saper reggere la pressione dei grandi palcoscenici. La sua presenza garantirà ai bianconeri una mediana più solida e dinamica.

di Paolo Rossi Miretti è irrinunciabile per Spalletti: resterà alla Juventus anche in futuro. Cosa pensa l’allenatore bianconero del centrocampista classe 2003. Quando una squadra cambia pelle in corsa, passando da una filosofia di gioco all’altra, ci sono giocatori che si perdono e altri che rifioriscono. Nel passaggio di consegne in casa Juventus, Fabio Miretti ha trovato la sua dimensione ideale, ergendosi a certezza assoluta per il futuro nel nuovo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Non è un’illazione di mercato, ma una verità certificata dal campo e dalle pagelle di questa stagione. Ecco perché non deve sorprendere che Tuttosport oggi lo abbia collocato tra gli irrinunciabili della nuova Juve che il tecnico vuole costruire, a dispetto di una titolarità che il giocatore non ha. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti blinda il futuro alla Juventus: perché è irrinunciabile per Spalletti. Cosa pensa davvero il tecnico del suo centrocampista

