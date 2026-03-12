Lobotka salta Lecce | Gilmour pronto a sostituirlo

Stanislav Lobotka non giocherà contro il Lecce a causa di un infortunio. Al suo posto, sarà impiegato Gilmour, che si prepara a prendere il suo ruolo in campo. La squadra si sta organizzando per la partita di domani, con il centrocampista pronto a scendere in campo al posto dell’assenuto. La formazione ufficiale verrà annunciata poco prima dell’inizio del match.

Stanislav Lobotka non sarà disponibile per la sfida contro il Lecce. Il centrocampista slovacco non è riuscito a recuperare dal sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita contro il Torino e dovrà quindi restare ancora ai box. Secondo quanto riportato da Repubblica, il regista azzurro dovrebbe puntare al rientro nella gara successiva contro il Cagliari, prevista per la prossima settimana. Antonio Conte, dunque, dovrà fare ancora una volta a meno di uno dei punti di riferimento del suo centrocampo. La situazione significa che contro il Lecce il tecnico potrà contare su tre dei quattro centrocampisti titolari, i cosiddetti “Fab Four”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

