Lobotka potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli prima di lasciare la squadra. Secondo quanto riportato, l’allenatore ha cambiato spesso la formazione e l’assetto tattico durante la stagione, limitando la continuità delle scelte. Il Corriere del Mezzogiorno ha evidenziato questa situazione in vista della partita di sabato pomeriggio.

“C’è un dato che racconta bene questa stagione: Conte ha potuto dare poche volte continuità ad un’idea di formazione, dovendo spesso variare anche l’assetto tattico”, scrive il Corriere del Mezzogiorno in vista della sfida di sabato pomeriggio. Ma nonostante le difficoltà il Napoli in questa stagione ha confermato la sua forza mantenendo stretto fino ad ora il terzo posto. Ora però bisogna arrivare a fine stagione e cominciare anche a pensare al futuro e per farlo ci sono i rinnovi da mettere in calendario. Legg anche: Perrone il sostituto ideale di Lobotka, è l’idea di Manna “Contratti in scadenza anche per Anguissa e Lobotka, i due pilastri degli scudetti del 2023 e del 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka potrebbe rinnovare e poi lasciare il Napoli

