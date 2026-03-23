Lo studio Polimi e Cnr | computer ultraveloci controllati dalla luce

UN RECENTE studio del Politecnico di Milano dice che per i computer il futuro sarà, letteralmente, alla velocità della luce. sempre più ai computer serviranno, infatti, Impulsi luminosi estremamente brevi per eseguire operazioni logiche ultrarapide. Lo studio, realizzato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifn) e con centri di ricerca internazionali, rappresenta un passo importante verso una nuova generazione di tecnologie di elaborazione dell’informazione potenzialmente centinaia di volte più veloci di quelle attuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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