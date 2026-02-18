Bocconi fuori dalla top 100 del FT | mancata partecipazione alumni Polimi risale la classifica

La Bocconi è uscita dalla top 100 del Financial Times a causa della mancata partecipazione degli alumni al sondaggio. La scuola milanese, rinomata in Italia, ha deciso di non inviare i dati necessari, lasciando il posto a istituzioni come il Politecnico di Milano, che registra un miglioramento e si colloca tra le prime posizioni. La classifica, pubblicata ieri, mostra come alcune università italiane stiano recuperando terreno grazie a strategie diverse.

