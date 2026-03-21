Faceva le recensioni delle messe su TikTok | indagato Le accuse contro un 31enne | la sua reazione davanti alla procura – I video

Un uomo di 31 anni, residente a Ravenna e noto su TikTok come Taylorismo, è stato indagato per aver pubblicato recensioni delle messe sulla piattaforma. Con quasi 10.000 follower e oltre 200.000 visualizzazioni, ha mostrato la sua reazione durante un confronto con la procura. Le indagini riguardano i contenuti condivisi dall’indagato nel suo profilo social.

Taylor Ragazzini, 31 anni, ravennate, su TikTok si fa chiamare Taylorismo e ha quasi 10mila follower con oltre 200mila visualizzazioni. La sua specialità per un periodo è stata entrare nelle chiese di Ravenna e recensire le messe con toni ironici, a volte in stile telecronaca sportiva. Tra dicembre e gennaio ha pubblicato sei video in cui descrive gli edifici sacri partendo dall’esterno per poi proseguire dentro, durante le funzioni, senza mai interrompere le celebrazioni. Il risultato è un’indagine per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose, ai sensi degli articoli 403 e 404 del codice penale. @tayragazzini Classifichiamo? suono originale – Taylorismo Perché il tiktoker Taylorismo è finito sotto indagine. 🔗 Leggi su Open.online

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