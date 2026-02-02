Lo Stato delle Cose | Giletti tra Niscemi Garlasco e Crans-Montana

Questa sera, Massimo Giletti torna con un nuovo episodio di

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 2 febbraio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 2 febbraio 2026. Dopo il confronto sull’attualità con Michele Santoro, ampio spazio sarà dedicato al delitto di Garlasco: mentre prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, il giudice Stefano Vitelli ricostruirà i “ragionevoli dubbi” che lo portarono ad assolvere in primo grado Alberto Stasi. A seguire, un approfondimento sul disastro di Niscemi, con un confronto sulle cause e sulle responsabilità insieme all’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta e al deputato regionale Ismaele La Vardera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Stasera, lunedì 26 gennaio, Massimo Giletti presenta un nuovo episodio di Lo Stato delle Cose su Rai 3.

Garlasco, perché Vitelli assolse Stasi? A Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti il giudice ricostruisce i «ragionevoli dubbi»Lo Stato delle Cose torna in onda stasera in tv, lunedì 2 febbraio. Appuntamento dalle 21.20 su Rai 3. Al centro della nuova puntata il delitto ... msn.com

È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime c facebook

Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com