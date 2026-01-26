Lo Stato delle Cose | Giletti su Garlasco Crans-Montana e Palermo

Stasera, lunedì 26 gennaio, Massimo Giletti presenta un nuovo episodio di Lo Stato delle Cose su Rai 3. Il programma approfondisce temi di attualità e cronaca, offrendo un’analisi dettagliata e obiettivi sui fatti più rilevanti. In questa puntata, si parlerà di Garlasco, Crans-Montana e Palermo, fornendo un quadro chiaro e informativo sugli avvenimenti e le tematiche legate a queste località.

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 26 gennaio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di Rai Approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 26 gennaio 2026. Come sempre, in apertura di puntata, Michele Santoro interverrà sui principali temi dell'attualità nazionale e internazionale. Prosegue poi l'inchiesta sul consorzio mafioso della Lombardia chiamato Hydra come il mitologico mostro a tre teste, in cui Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra si spartiscono il territorio. Focus sulla tragedia di Crans-Montana, che solleva polemiche per la scarcerazione, su generosa cauzione, del proprietario del locale, Jacques Moretti, dietro il quale si allunga e si fa più nera l'ombra della mafia corsa.

