Mancano 10 giorni alla scadenza del bando per l’iscrizione a Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale

Mancano solo 10 giorni alla scadenza per iscriversi gratuitamente a “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”, in programma al Museo MAXXI di Roma dal 15 al 18 aprile 2026. La partecipazione è aperta a cortometraggi e lungometraggi, con l’obiettivo di promuovere la sensibilità verso la salute mentale attraverso il cinema. L’evento, giunto alla XVI edizione, è un’occasione per condividere storie e riflessioni su un tema importante e attuale.

"Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale" XVI edizione – Museo MAXXI di Roma – 15-18 aprile 2026 Mancano 10 giorni alla scadenza del bando gratuito per lungometraggi e corti Mancano 10 giorni alla scadenza delle iscrizioni gratuite per partecipare alla sedicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento di corti e lungometraggi, che si terrà a Roma al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 15 al 18 aprile 2026, con la direzione scientifica di Federico Russo e la direzione artistica di Franco Montini. Sarà possibile iscriversi fino al prossimo 19 gennaio 2026.

