Scontro tra due auto in via Morane un veicolo finisce dentro un negozio

Un incidente in via Morane ha provocato l’ingresso di un’auto in un negozio, a causa di una perdita di controllo. Il veicolo si è schiantato contro la vetrina, causando danni e panico tra i clienti presenti. I vigili del fuoco di Modena sono arrivati rapidamente per mettere in sicurezza l’area e aiutare le persone coinvolte. Nessuna persona ha riportato ferite gravi, ma l’intera strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Quattro persone coinvolte. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Traffico rallentato Paura in via Morane. I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti oggi all'ora di pranzo, intorno alle 13.20, a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in via strade Morane. A seguito del violento impatto tra i due veicoli, la dinamica ha portato una delle auto a terminare la propria corsa all'interno di un negozio situato a bordo strada, sfondando l'ingresso. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra della sede centrale di Modena. Considerata la complessità dello scenario e i potenziali danni strutturali al locale commerciale, è intervenuto anche il Funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco per coordinare le delicate operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dei locali coinvolti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Maserada sul Piave: Scontro tra auto, vigili del fuoco estraggono ferito dal veicolo. Due ricoveri in ospedale.A Maserada sul Piave, un incidente tra due auto ha provocato il ferimento di due persone e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre un ferito incastrato nell’auto.

Ubriaco finisce con l’auto dentro alla vetrina di un negozio in pieno centro / VideoUn incidente si è verificato a Reggio Emilia il 24 gennaio 2026, quando un'auto, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, è finita all’interno del negozio di abbigliamento ‘Barney’, rompendo una vetrina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Violento scontro tra due auto: feriti in codice giallo; Urgnano, scontro tra due auto: quattro feriti, non gravi; Scontro tra due auto nel quartiere Bozzano a Brindisi: due feriti; Incidente stradale sul Gargano: scontro tra auto sulla litoranea per Vieste - FoggiaToday.

Ivrea, scontro all’alba tra due auto a San Giovanni: conducenti in ospedaleIncidente all’incrocio tra via Casale e viale Friuli. Decisivo il guardrail: nessun veicolo finisce nel naviglio ... giornalelavoce.it

Urgnano, scontro tra due auto: quattro feriti, non graviScontro tra due auto a Urgnano, sulla provinciale Francesca. L’incidente ha coinvolto una Lancia Y, su cui viaggiavano una donna di 55 anni e un ragazzo di 20, e una Citroen C4 con a bordo due uomini ... ecodibergamo.it

Incidente a Somma Lombardo. Lo scontro tra auto manda in ospedale una 33enne e un 37enne. Codice giallo - facebook.com facebook

Scontro fra quattro auto nel Frusinate, morti marito e moglie #frosinone x.com